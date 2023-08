Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 23.08.2023

Wolfenbüttel (ots)

Heuballen geraten in Brand

Cremlingen, Ostdeutsche Straße, 22.08.2023, 21:30 Uhr

In den Abendstunden des 22.08.2023 geraten auf einem Feld nahe der "Ostdeutschen Straße" in Cremlingen mehrere Heuballen in Brand. Gegen 21:30 Uhr erblickten Zeugen die brennenden Heuballen auf dem Feld und alarmierten umgehend die Feuerwehr und die Polizei. 80 Kräfte der Feuerwehren mehrerer Gemeinden löschten den Brand. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kann ein vorsätzliches Entzünden der Heuballen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen haben nach Brandentdeckung Personen an einem dortigen Feldweg weglaufen sehen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331 9330.

Cremlingen, Gardessener Straße und Holzweg, 22.08.2023

In der Gemeinde Cremlingen stellten Polizeibeamte der Polizeistation Cremlingen in den Nachmittagsstunden des 22.08.2023 gleich zwei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Ein 41-Jähriger wurde in der Gardessener Straße durch die Beamten kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten eine Atemalkoholkonzentration von 2,78 Promille fest. Darüber hinaus war der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen. Eine 52-Jährige wurde im Holzweg kontrolliert. Auch sie stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, sodass auch ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell