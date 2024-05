Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Heidelbecker Straße erlitt ein Pedelec-Fahrer am Sonntagabend (12.05.2024) schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Der 27-Jährige aus Lemgo fuhr gegen 18.45 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern hintereinander in Richtung Ortsmitte von Silixen. Der Mann, der sich in der Mitte der Kolonne befand, bremste nach ersten Erkenntnissen, stürzte daraufhin über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Klinikum.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell