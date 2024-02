Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Verpasster WhatsApp-Anruf? Bei unbekannten Nummern besser nicht zurückrufen!

Mainz (ots)

- In den letzten Tagen häufen sich Berichte über dubiose Anrufe via WhatsApp - Zurzeit werden oft Vorwahlen aus Indien, dem Iran oder Mexiko gemeldet. - Dahinter verbirgt sich vermutlich ein Betrugsversuch. Das Ziel ist noch unklar.

Wer WhatsApp nutzt, erhält derzeit mitunter Anrufe von unbekannten ausländischen Nummern. Offenbar handelt es sich hier um eine Form von Betrugsversuchen.

Whatsapp-Anruf aus dem Ausland:

Die Anrufenden bedienen sich der bereits bekannten Ping-Call-Technik. Das heißt: Sie lassen das Handy kurz anklingeln, legen dann sofort auf und versuchen so die Angerufenen dazu zu bringen, zurückzurufen. Die Person, die anruft, ist nicht bekannt, der Kontakt dementsprechend nicht im digitalen Adressbuch eingespeichert. Die angesprochenen Nummern, z.B. aus Indien, sind unter anderem an der Ländervorwahl +91 zu erkennen.

Was hinter den Anrufen steckt:

Das Ziel ist es, Menschen zum Rückruf zu bewegen. Whatsapp-Anrufe sind kostenlos, daher handelt es sich hier nicht um die "übliche" Betrugsmasche, über eine kostenpflichtige Nummer Geld einzusammeln. Eine Vermutung ist, dass es sich bei den Anrufen um eine Betrugsmasche handelt, die es ebenfalls schon seit Jahren gibt und bei der die Angerufenen überredet werden sollen, Geld zu überweisen oder persönliche Daten zu übermitteln. Eine weitere Vermutung: Womöglich versuchen die Betrüger aber über in der Nummer versteckte Steuercodes fremde Whatsapp-Konten zu übernehmen.

So kann man sich schützen:

Daher sollten Betroffene unbedingt vermeiden, Anrufe mit unbekannter Nummer aus dem Ausland entgegenzunehmen oder zurückzurufen. Egal, ob diese bei WhatsApp oder über einen anderen Messenger in Kontakt treten. Eine Möglichkeit zur Vermeidung von Anrufen mit unbekannter Nummern findet sich in den WhatsApp-Einstellungen. Hierzu öffnet man die Einstellungen von WhatsApp. 1. Steuert den Bereich "Datenschutz" an. 2. Hier findet man den Punkt "Anrufe". 3. Hier die Option "Anrufe von Unbekannt stummschalten" aktivieren und speichern 4. Ab sofort werden keine Telefonate mehr durchgestellt, wenn die Nummer nicht als Kontakt gespeichert ist.

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell