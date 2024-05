Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Zusammenstoß von Auto und Kleinkraftrad.

Lippe (ots)

Am Montagabend (13.05.2024) gegen 18.20 Uhr ereignete sich an der Einmündung "Zur Kammersenne"/"Bungalowpark" ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Auto. Ein 17-Jähriger aus Schlangen war mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße "Bungalowpark" unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Straße "Zur Kammersenne" kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 52-jährigen Frau aus Schlangen, die er augenscheinlich zu spät wahrgenommen hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorrad-Fahrer auf die Motorhaube des Autos und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert und dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen in ein Klinikum. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

