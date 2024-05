Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke.

Lippe (ots)

Auf der Straße Oelentrup wurde ein Motorradfahrer am Dienstagabend (14.05.2024) bei einem Unfall schwer verletzt. Der 27-Jährige aus Detmold fuhr gegen 19.20 Uhr auf seiner Kawasaki in Richtung Extertal. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, kam in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke auf der Gegenfahrbahn. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Motorradfahrer bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Klinikum brachte. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 20.30 Uhr gesperrt.

