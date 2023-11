LPI-NDH: Reifen zerstochen

Mühlhausen (ots) - Erneut wurde am Donnerstagmorgen in Mühlhausen ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgesprengt. Kurz nach 5 Uhr hatten Zeugen in der Mühlhäuser Straße den Knall bemerkt und sahen zwei Personen auf Fahrrädern flüchten. Zum Beuteschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Erst am Mittwoch wurde gegen 5 Uhr in der Ziegelstraße ein Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgesprengt. ...

