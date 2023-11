Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Erneut Zigarettenautomat gesprengt

Mühlhausen (ots)

Erneut wurde am Donnerstagmorgen in Mühlhausen ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgesprengt. Kurz nach 5 Uhr hatten Zeugen in der Mühlhäuser Straße den Knall bemerkt und sahen zwei Personen auf Fahrrädern flüchten. Zum Beuteschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Erst am Mittwoch wurde gegen 5 Uhr in der Ziegelstraße ein Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgesprengt. (siehe Pressemeldung vom 15.11.2023, 15:13 Uhr) In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0299355

