Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann von Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Ein Mann ist am Mittwochabend, gegen 19.10 Uhr, von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und hierbei leicht verletzt worden. Die beiden Männer griffen den Geschädigten unvermittelt an. Sie sollen mit Schlägen sowie Tritten auf den 23-Jährigen eingewirkt haben. Die körperliche Auseinandersetzung ereignete sich in der Töpferstraße und in der Wolfstraße. Warum die Angreifer den Geschädigten attackierten, ist noch völlig unklar. Dem Geschädigten war es schließlich gelungen, zu flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wer ist auf den Vorfall aufmerksam geworden oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0299280

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell