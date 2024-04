POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 73-Jährigen aus Neubrandenburg

PR Barth (ots) - Nach einem Feueralarm ist am 30.04.2024 gegen 00:15 Uhr ein Wohnkomplex eines Heims für betreutes Wohnen in Barth in der Hunnenstraße kurzzeitig evakuiert worden. Die Erstinformation kam von der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen, dass ein Rauchmeldealarm eingegangen sei. Die sofort alarmierten Beamten des Polizeirevier Barth, die ...

