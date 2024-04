POL-NB: Aufhebung ÖA Fahndung nach 15 Jährige aus Stralsund

PHR Bergen (ots) - Am 29.04.2024 ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der B96 Höhe Strüßendorf in Fahrtrichtung Ralswiek ein schwerer Verkehrsunfall. Ursächlich dafür war ein technischer Defekt (geplatzter Reifen) am Fahrzeug. Nach Angaben der 19-jährigen Fahrzeugführerin platzte ein Reifen während der Fahrt, so dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in die Schutzplanke fuhr. Die Fahrzeugführerin und ...

mehr