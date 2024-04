POL-NB: 28. Benefizkonzert der Polizei - Spenden übergeben

PHR Stralsund (ots) - Am heutigen Tag, 28.04.2024, gegen 17:35 Uhr, kam es in der Greifswalder Chaussee, in der Stralsunder Frankensiedlung, zu einem Brand einer Gartenlaube. Beamte der Stralsunder Polizei, des Kriminaldauerdienstes sowie der Berufsfeuerwehr Stralsund befanden sich im Einsatz. Verletzt wurden keine Personen. Es ist ein Gesamtschaden von ca. 9.000 Euro entstanden. Nach derzeitigen Ermittlungen brannte in ...

