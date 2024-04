Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 197 mit zwei verletzten Personen

PR Friedland (ots)

Am 28.04.2024 gegen 17:50 Uhr kam es auf der B 197, zwischen dem Abzweig Sponholz und Warlin, zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-Jährige befuhr mit ihrem PKW Hyundai die B 197 in Richtung Neubrandenburg. Die 66-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes befand sich im Gegenverkehr Richtung Friedland. Auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes kam die Fahrzeugführerin des Hyundai aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in den Graben geschleudert und der Mercedes kam auf dem Dach zum Liegen. Dahinterfahrende Zeugen beobachteten den Unfall und ein PKW eines Zeugen wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile getroffen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst noch am Unfallort ärztlich versorgt und kamen für weitere Untersuchungen ins Klinikum Neubrandenburg. Beide Frauen konnten bereits das Krankenhaus verlassen und wurden als leicht verletzt eingestuft. Für die Unfallaufnahme und die Beseitigung der Unfallschäden war eine kurzzeitige Vollsperrung der B 197 von ca. 20 Minuten notwendig, bis der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet werden konnte. Beide Unfallfahrzeuge mussten durch einen angeforderten Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,- Euro. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger und sind wohnhaft in den Landkreisen MSE und VG.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell