Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person zwischen Waldeshöhe und Sandkrug (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots)

Am 27.04.2024, gegen 17:00 Uhr, ereignete auf dem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Waldeshöhe und Sandkrug ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Renault den Verbindungsweg aus Richtung Waldeshöhe kommend in Richtung Sandkrug. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve zuerst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der Renault mit einem Straßenbaum, überschlug sich und stieß gegen einen zweiten Baum, ehe das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand kam. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Er war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Belling, Jatznick, Blumenhagen und Schönwalde aus diesem geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste der Verbindungsweg für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell