Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Fähre kollidiert bei Sturmböen mit weiteren Schiffen im Hafen von Harlesiel-keine Personenschäden

Wilhelmshaven/Harlesiel (ots)

Am 14.11.23, gegen 10 Uhr, lief die Personenfähre von Wangerooge kommend in den Hafen von Harlesiel ein. An Bord befanden sich 143 Fahrgäste. In Höhe des Liegeplatzes beabsichtigte der Kapitän, das Schiff im Hafenbecken wie üblich zu drehen, jedoch misslang das 1. Manöver aufgrund des starken Westwindes, der zeitweise in Böen 9 Bft erreichte. Der Kapitän entschied sich dann weiter in das geschütztere Hafenbecken zu fahren, um hier ein Drehmanöver über Steuerbord zu fahren. Aber auch dieses Manöver misslang, da das Schiff keine Fahrt mehr machen konnte und vom Wind in Richtung der östlichen Kaianlage gedrückt wurde. Es kam dann zu einer leichten Kollision mit dem Bug mit einer kleinen Schnellfähre Um weitere Schäden zu verhindern, steuerte er die Personenfähre rückwärts wieder in Richtung der Hafeneinfahrt. Bei diesem Versuch beschädigte die Personenfähre mit dem Heck eine Steganlage am Westkaje des Hafens sowie ein weiteres am Steg liegendes Fahrzeug.

Personenschäden entstanden nicht.

An der Personenfähre ist am Bug und Heck lediglich Farbabrieb zu erkennen. Da alle Fahrzeuge bei diesem Seeunfall beschädigt worden sind, muss eine Begutachtung durch die BG Verkehr -Abteilung Schiffssicherheit- erfolgen. Die weiteren Schäden müssen durch die Versicherungen aufgenommen werden. Die Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell