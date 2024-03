Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240315-1-pdnms Zeugenaufruf nach Diebstahl, Nienborstel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienborstel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Niendorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits am 17.01.2024 wurde eine 59 Jahre alte Frau in Nienborstel Opfer von Trickbetrügern. Die Frau wurde auf der Straße von einem angeblichen Handwerker, der wie er sagte, gerade von den Nachbarn kommen würde, angesprochen. In dem Gespräch wies er die Frau auf eine durch den Sturm verschobene Dachpfanne hin. Er fragte nach, ob er sie nicht schnell richten sollte. Nachdem die Hauseigentümerin einwilligte, stieg er von innen auf das Dach. Um die Dachpfanne zu befestigen, benötige er noch Werkzeug. Deshalb stieg er die Dachbodenleiter herab und kam mit Werkzeug und einem weiteren Kollegen zurück. Die Arbeiten führte anschließend sein Kollege aus. In der Zwischenzeit durchsuchte die erste Person das Haus nach Wertgegenständen. Schließlich entfernten sich beide Personen. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme der Wohnung fiel der Eigentümerin auf, dass das Schlafzimmer durchwühlt wurde. Nun stellte sie fest, dass die Täter mit ihrem Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Bereichs geflüchtet waren.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: (siehe Phantombilder) 1. Person: 35 Jahre alt, 167 cm, schlank, kurze schwarze Haare, dunkle Augen, keine Brille und keinen Bart. Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze Cargohose, kleinkariertes Hemd, Arbeitshandschuhe 2. Person: 35 Jahre alt, 175 cm, schlank, dunkle längere Haare, 3-Tage-Bart Bekleidung: schwarzes Basecap, schwarze Cargohose, dunkler Pullover, Arbeitshandschuhe.

Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen unter der Tel.-Nr.: 04331/208450.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell