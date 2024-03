POL-NMS: 240314-1-pdnms Zeugenaufruf nach Diebstahl, Fleckeby

Neumünster (ots) - Neumünster/Am 12.03.2024 fanden am ehemaligen Karstadtgebäude am Großflecken in Neumünster Abbrucharbeiten statt. Dazu ist der Gebäudekomplex eingerüstet. Um 10.55 Uhr stürzte ein 34 Jahre alter Arbeiter aus einer Höhe von 12 bis 15 Metern in die Tiefe und fiel in der Nähe der Bushaltestelle auf den Großflecken. Der herbeigerufene Notarzt stellte den Tod der Person fest. Da sich der ...

