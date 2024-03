Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240312-1-pdnms Polizeilicher Einsatz im Hamburg

Neumünster/Hamburg (ots)

Neumünster/Hamburg/Aufgrund eines technischen Problems war am gestrigen Abend eine Anrufweiterschaltung gestört. Wir bitten um Entschuldigung. Zu dem polizeilichen Geschehen am gestrigen im Hamburg kann folgendes mitgeteilt werden: Es ist durchaus üblich, dass sich gerade in den Grenzregionen der beiden Bundesländer die polizeilichen Einsätze überschneiden, so dass sowohl Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein in Hamburg tätig werden und als auch die Hamburger Kräfte in Schleswig-Holstein. Im Hamburg wurde gestern ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt, bei dem Polizeieinheiten sowohl aus Schleswig-Holstein als auch aus Hamburg beteiligt waren. Da die weitere Sachbearbeitung durch die Polizei Hamburg erfolgt, können von hier keine weiteren Informationen zu dem Einsatzgeschehen herausgegeben werden.

