POL-NMS: 240311-1-pdnms Zeugenaufruf nach Diebstahl eines VW Busses T 4, Neumünster

Holtsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 04.03.2024 kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am See in Holtsee, der oder die Täter waren zwischen 07.15 Uhr - 11.45 Uhr in das Haus eingedrungen. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür zum Haus auf und durchsuchten im Haus die Räumlichkeiten. Es wurde ein mittlerer ...

mehr