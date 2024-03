Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240307-2-pdnms Zeugen oder Hinweisgeber nach Einbruch in Einfamilienhaus in Holtsee gesucht

Holtsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 04.03.2024 kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am See in Holtsee, der oder die Täter waren zwischen 07.15 Uhr - 11.45 Uhr in das Haus eingedrungen.

Der oder die Täter hebelten die Eingangstür zum Haus auf und durchsuchten im Haus die Räumlichkeiten. Es wurde ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag aus dem Haus gestohlen.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat zum Tatzeitpunkt im Nahbereich des Tatortes verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen?

Sofern Anwohner aus dem benannten Tatortbereich oder anliegender Straßenzüge Überwachungskameras installiert haben, wird um Prüfung gebeten, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch an die Kriminalpolizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell