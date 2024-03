POL-NMS: 240305-2-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Feuer in Kleingartenverein in Nortorf gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit gestern, dem 04.03.2024, kam es zu zwei Bränden im Kleingärtnerverein Martinslust in der Straße Am Kirchsteig in Nortorf.

Am gestrigen Tag brannte gegen 15.15 Uhr eine Gartenlaube komplett aus.

Am heutigen Tag gegen 11.50 Uhr konnte ein Passant schlimmeres in der Gartenkolonie verhindern, er entdeckt rechtzeitig ein Feuer, was offensichtlich mit Grillanzündern direkt neben einer Gartenlaube entzündet wurde. Der aufmerksame Passant konnte den Brand selber löschen.

Die Polizei in Nortorf sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem sind am gestrigen oder auch am heutigen Tag verdächtige Personen auf dem Gelände des Kleingartenvereins aufgefallen, wer hat vielleicht auch Personen im angrenzenden Gebiet des Gartenvereins wahrgenommen oder auch verdächtige Fahrzeuge gesehen?

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Nortorf unter der Rufnummer 04392-47100 oder auch an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

