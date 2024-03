Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240304-1-pdnms Erneuter Zeugenaufruf nach Raub in Tüttendorf im Sommer 2023

Tüttendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Wie bereits im Juli 2023 berichtet, sucht die Polizei immer noch nach Zeugen oder Hinweisgebern nach einem versuchten schweren Raub zum Nachteil eines älteren Ehepaars in Tüttendorf.

In der Nacht vom Dienstag, den 11.07.2023 auf Mittwoch, den 12.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 00.05 Uhr in der Alten Dorfstraße in 24214 Tüttendorf zu einem versuchten schweren Raub.

Die unbekannten Täter wurden als sportlich beschrieben und waren bei der Tatausführung dunkel gekleidet und komplett vermummt. Hierbei wurde ein Geschädigter lebensgefährlich verletzt.

Als Fluchtfahrzeug haben die Täter einen weißen Transporter ( ähnlich einem VW Caddy ) mit mutmaßlichem Kieler Kennzeichen genutzt.

Die Polizei fragt :

Bei wem wurde möglicherweise in dem Zeitraum ein " Klingelstreich " verübt ?

Wer hat am Freitag, den 07.07.2023 in der Zeit von 20.00 - 00.00 Uhr und nochmal am 11.07.2023 ab 23 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich 24214 Tüttendorf gesehen ?

Für Hinweise, die zur Tataufklärung führen, hat die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 entgegen.

