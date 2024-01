POL-MA: Heidelberg: Mehrere Einbrüche in Gartenhütten - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 23:45 Uhr, Zutritt in ein Wohnanwesen in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau. Über die Eingangstür gelangte die Täterschaft in das Innere der Räumlichkeiten und durchwühlte einen Karton sowie diverse Schränke. Neben Bargeld im niedrigen ...

