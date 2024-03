Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240315-1-pdnms Aufklärung von Straftaten, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Nachdem es in Eckernförde in der jüngeren Vergangenheit zu Raubtaten gekommen war, hat die Kriminalpolizei Eckernförde zunächst diverse Täter ermittelt und am 12.03.2024 mit Unterstützung umliegender Dienststellen mehrere Objekte in Eckernförde, im Eckernförder Umland, in Rendsburg und Kiel zur Sicherung von Beweismitteln durchsucht. 8 Jugendliche und Heranwachsende wurden zunächst mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauert an.

