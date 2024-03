POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Hatten verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Kindergarten in Brake eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Freitag, 01. März 2024, 17:00 Uhr, bis Montag, 04. März 2024, 06:45 Uhr, verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsamen Zugang zum Kindergarten in der Golzwarder Straße. Entwendet haben sie eine geringe Menge ...

