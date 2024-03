Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Kindergarten in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Kindergarten in Brake eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 01. März 2024, 17:00 Uhr, bis Montag, 04. März 2024, 06:45 Uhr, verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsamen Zugang zum Kindergarten in der Golzwarder Straße. Entwendet haben sie eine geringe Menge Bargeld.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen in der Nähe des Tatortes geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell