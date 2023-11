Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Spangdahlem (ots)

Am Sonntag, dem 19.11.2023, kam es am Morgen zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich in der Abfahrt der Anschlussstelle Spangdahlem. Hierbei kam nach derzeitigem Ermittlungsstand ein silber-grauer VW Golf 7 oder Golf 7 Variant im Kurvenbereich der Abfahrt Spangdahlem nach links von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsschild, sowie zwei Leitpfosten. Der flüchtige Pkw dürfte erheblich im Frontbereich beschädigt sein. Der genaue Unfallhergang, sowie der flüchtige PKW konnten bislang nicht ermittelt werden und sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Daher sucht die Polizeiinspektion Bitburg Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfallhergang und den verunfallten PKW gesehen haben.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Bitburg unter der 06561/96850 zu wenden.

