Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B96 Höhe Strüßendorf

PHR Bergen (ots)

Am 29.04.2024 ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der B96 Höhe Strüßendorf in Fahrtrichtung Ralswiek ein schwerer Verkehrsunfall. Ursächlich dafür war ein technischer Defekt (geplatzter Reifen) am Fahrzeug. Nach Angaben der 19-jährigen Fahrzeugführerin platzte ein Reifen während der Fahrt, so dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in die Schutzplanke fuhr. Die Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin waren nach aktuellem Stand unverletzt, dennoch erfolgte vorsorglich eine medizinische Untersuchung im Sana Krankenhaus in Bergen auf Rügen. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und die B96 musste über eine Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Die 19 Jährige ist deutsche Staatsbürgerin und wohnhaft in Brandenburg.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

