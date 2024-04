POL-MK: Diebstahl aus Pkw, Pedelec gestohlen, Alu-Diebe

Menden (ots) - In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses an der Von-Hardenberg-Straße auf und verschafften sich so Zugang in das Haus. Alle Räumlichkeiten wurden augenscheinlich in Abwesenheit der Bewohner durchsucht. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der ...

