Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und ein zerkratzter Pkw

Halver (ots)

Am Samstagnachmittag ging eine psychisch beeinträchtigte und polizeibekannte 20-jähriege Frau eine 40-jährige Frau ohne Grund an der Bahnhofstraße an und schlug sie. Anschließend begab sie sich zu einer Gruppe von Kindern und drohte ihnen, sie alle umbringen zu wollen. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte sie die Polizei und leistete Widerstand. Die 20-jährige wurde durch das Ordnungsamt in einer psychiatrischen Klinik unterbracht. Eine Strafanzeige wurde ebenfalls gefertigt.

Am Samstagnachmittag zerkratzte ein unbekannter Täter einen Pkw am Linger Weg. Der geschädigte Fahrzeugnutzer erstattete eine Strafanzeige. Sachdienliche Hinweise können gerne persönlich auf der Polizeiwache in Halver oder unter der Telefonnummer 02353-91990 mitteilt werden.

