Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Einbruch in Windkraftanlage

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein 23-jähriger Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er an der Hagener Straße eine Haustür und eine Wohnungstür eingetreten hatte. Er wollte einem Platzverweis nicht folgen und beschimpfte die Polizeibeamten als "Hurensöhne" und "Nuttensöhne" und bedrohte sie. Im Streifenwagen und auch später im Gewahrsam randalierte er und leistete Widerstand. Er schleuderte einen Schuh nach einem Beamten und versuchte zu treten. Der Streifenwagen wurde leicht beschädigt. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigungen.

Am Deierter Weg zerstörten ein 32-jähriger Hagener und ein 25-jähriger Raesfelder am Samstagabend ein Sicherheitsschloss einer Schranke. Anschließend versuchten sie, den Schließzylinder der Tür einer Windkraftanlage aufzubohren, um sich so Zugang zu der Anlage zu verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei konnte die beiden Männer im Nahbereich noch antreffen. Sie erhielten eine Strafanzeige.

