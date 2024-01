Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2024.

Altkleidercontainer gerieten in Brand.

Hohenhameln, Meierkamp, 01.01.2024, 02:30 und 06:50 Uhr.

In den frühen Morgenstunden geriet ein Altkleidercontainer aus bislang nicht bekannten Gründen in Vollbrand. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Einige Stunden später geriet ein zweiter Altkleidercontainer in Vollbrand. Dieser stand unmittelbar neben dem ersten zuvor beschädigten Container. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sogenannte Glutnester den zweiter Container in Brand gesetzt hatten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370750 entgegen.

