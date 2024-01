Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.01.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter Lebenstedt (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 31.12.2023, 16:30 Uhr

Durch bislang vier unbekannte, männliche Personen werden mehrere Silvester-Raketen abgefeuert. Eine Rakete explodiert dabei in der Nähe eines 30-jährigern Mannes aus Salzgitter. Auf Ansprache der Personen kommt es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf einer der unbekannten Männer dem 30-jährigen Opfer Pfefferspray in das Gesicht sprüht. Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten.

Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung

Salzgitter, Lebenstedt, Ulenflucht, 31.12.2023, 21:30 Uhr

Nach einem Streit zwischen Kindern bewirft eine bislang unbekannte, männliche Person zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren zunächst mit Knallkörpern. Anschließend zieht der Täter ein Kind an der Kapuze hoch und schlägt dem anderen Kind mit der flachen Hand gegen den Kopf. Zudem wird den Kindern angedroht, dass sie getötet werden, wenn sie nicht gehen.

Sachbeschädigung eines PKW

Salzgitter, Lebenstedt, Riesentrapp, 01.01.2024, 00:00 Uhr - 03:10 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wird der in Höhe Hausnr. 21 am Fahrbahnrand parkende PKW VW Polo einer 42-jährigen Frau aus Salzgitter durch unbekannte Täter beschädigt. Die bislang unbekannten Täter schlagen vermutlich gegen die hintere rechte Seitenscheibe, sodass diese Risse bildet.

Brand der Hausfassade eines Einzelhandelsgeschäftes

Salzgitter, Fredenberg, Kurt-Schumacher-Ring, 01.01.2024, 00:04 Uhr

Kurz nach Mitternacht wird ein Feuer im Bereich des Stellplatzes für Einkaufswagen am Netto Marken-Discount gemeldet. Mit Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen steht die angrenzende Hausfassade des Marktes bereits in Brand. Durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter kann der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der Gesamtumstände wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den aufgeführten Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell