POL-PDNR: Fahrt unter BtM-Einfluss - Täuschungsversuch

Kurtscheid (ots) - In der Nacht vom 11.11. auf den 12.11.2023 wurde die Umzäunung einer Pferdekoppel an der L 257 / K 97, Escherwiese, in Kurtscheid beschädigt. In Folge dessen konnten neun Pferde entlaufen, teilweise verursachten die Tiere Sachschäden in den Gärten der umliegenden Anwohner. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

