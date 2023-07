Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei nimmt am Wochenende drei Personen fest

Rostock/Güstrow (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, den 28.07.2023 gegen 21:00 Uhr konnte ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Güstrow durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann im August 2022 durch das Amtsgericht Neubrandenburg wegen Körperverletzung rechtskräftig zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1375,- Euro verurteilt wurde. Da die Geldstrafe bisher nicht gezahlt wurde, erfolgte durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die Ausschreibung zur Festnahme. Auch bei seiner Festnahme konnte er die geforderte Summe nicht zahlen und wurde zur Verbüßung einer 55-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Teurer als erwartet endete für einen 50-jährigen Deutschen am Samstag, den 29.07.2023 seine Kreuzfahrt nach Ankunft in Warnemünde. Hier teilten ihm die Beamten der Bundespolizei mit, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Da er die Bußgelder nach begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht zahlte, ordneten die Staatsanwaltschaft Gera und Dessau-Roßlau im Juli 2023 die Erzwingungshaft an. Nach Zahlung von insgesamt 407,11 Euro blieb ihm eine 7-tägige Haft erspart. Ebenfalls eine Ersatzhaftstrafe muss ein 41-jähriger Rumäne verbüßen. Dieser wurde am heutigen Morgen, den 31.07.2023 nach seiner Einreise aus Schweden im Seehafen Rostock festgestellt. Bei der Überprüfung seiner Personalien konnte ermittelt werden, dass er wegen Urkundenfälschung von der Staatsanwaltschaft Münster zur Zahlung einer Geldstrafe von 1.400,- Euro im Fahndungssystem einlag. Da er der Zahlung nicht nachkommen konnte, muss er nunmehr eine 70-tägige Ersatzfreiheitstrafe antreten.

