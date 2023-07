Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Einsatz am Haltepunkt Evershagen

Rostock-Evershagen (ots)

Am 28. Juli 2023 informierte die Notfallleitstelle Berlin gegen 00:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Rostock, dass eine männliche Person die Türen der abfahrbereiten S-Bahn (S33553) am Haltepunkt Evershagen Richtung Rostock-Hauptbahnhof blockiert. Nach Eintreffen von Kräften der Bundes- und Landespolizei am Haltepunkt konnte weder die S-Bahn noch die Person angetroffen werden. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass Passanten den Mann bereits aus dem Zug geleitet hatten. Im Folgenden stellten die Beamten die Person auf dem Schutzdach der Oberleitung direkt über den Gleisen fest. Es erfolgte eine unverzügliche Streckensperrung und der Strom der Oberleitung wurde abgeschaltet. Die Beamten konnten den Mann überzeugen, sich zurück auf die Fußgängerbrücke zu begeben. Der 35-jährige Deutsche gab an, dass er durch drei Personen ausgeraubt wurde und Anzeige erstatten möchte. Weiterhin äußerte er, dass er die vorgenannten Handlungen begangen habe, um die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Die Person war augenscheinlich alkoholisiert. Während ihrer unklaren Äußerungen wurde sie gegenüber den Polizeibeamten ausfällig und beleidigte diese massiv. Gegen einen Platzverweis aus dem Bahnbereich widersetze sie sich und versuchte mehrmals die Beamten zu treten. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei der Person ergab einen Wert von 1,42 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bereiten eines Fahrthindernisses ermittelt.

