Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lorsch/Polizeipräsidium Südhessen: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht nach 70-jährigem Senior // Pressemitteilung Nr. 2 Rücknahme

Lorsch/Polizeipräsidium Südhessen (ots)

Der seit Mittwochabend aus dem "Haus Christoph" in der Hildegard-von-Bingen-Straße in Lorsch vermisste 70-Jährige wurde am Donnerstagmittag von Passanten wohlbehalten in Einhausen angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Senior.

Die Vertreter der Medien werden gebeten, die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung übermittelten personenbezogenen Daten sowie das Foto des 70-Jährigen zu löschen.

Die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5805889

