POL-PPWP: Einbruch in Spielzeuggeschäft

Landstuhl (ots)

Am späten Sonntagabend wurden Polizeibeamte um 23:43 Uhr in der Bahnstraße auf einen lauten Alarm aufmerksam. Bei der Nachschau stellten die Polizeikräfte fest, wie zwei Personen aus einem Spielwarenmarkt kamen und dabei ihre Beute in den Händen trugen. Die Beiden waren, wie sich herausstellte, zuvor in das Geschäft eingebrochen und versuchten nun, unerkannt zu entkommen. Nach Erblicken der Polizisten ließen die Täter ihr Diebesgut fallen und flüchteten zu Fuß. Die Ermittler leiteten umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen ein. Die Gesetzesbrecher selbst konnten zwar nicht aufgegriffen werden, jedoch wurden diverse Beweismittel und Täterspuren gesichert, weshalb die Suche nach den Einbrechern mit Hochdruck weitergeht. Beide trugen dunkle lange Kleidung, wobei einer eine helle Basecap auf hatte und der andere eine dunkle Sporthose mit seitlichen weißen Streifen.

Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |clm

