Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Doppelhaushälfte und Kirchenbüro: Zeugen im Sollingweg gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Sollingweg in Kassel zu Einbrüchen in eine Doppelhaushälfte und ein Kirchenbüro, die auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen dürften. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise.

Bei dem Einbruch in das Wohnhaus hatten die unbekannten Täter in Abwesenheit der Bewohner eine Kellertür auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren so eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und erbeuteten eine hochwertige Armbanduhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt, es wird aber davon ausgegangen, dass die Täter in beiden Fällen im Schutz der Dunkelheit agierten.

Auch bei der zweiten Tat nutzten die Einbrecher ein unbekanntes Hebelwerkzeug, um ein Fenster zum Kirchenbüro gewaltsam zu öffnen. Nachdem sich die Täter so Zutritt verschafft hatten, versuchten sie mit brachialer Gewalt, einen Tresor zu öffnen. Als dies misslang, durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen in den Büroräumen der Kirchengemeinde, gingen aber nach bisherigem Ermittlungsstand leer aus. Die Kirche selbst wurde von den Einbrechern offenbar nicht betreten.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

