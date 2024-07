Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit hoher Geschwindigkeit vor Polizei geflüchtet: Vollsperrung stoppt Motorrad-Dieb

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold/ -Vorderer Westen:

Die waghalsige Flucht vor einer Polizeistreife mit hoher Geschwindigkeit trat in der vergangenen Nacht ein Motorradfahrer in Kassel-Rothenditmold an. Beamte des Polizeireviers Mitte hatten das BMW Krad gegen 23:20 Uhr in der Marburger Straße anhalten wollen, da es durch seine rasante Fahrweise aufgefallen war und der Fahrer keinen Helm trug. Als der Zweiradfahrer die Anhaltesignale und das Blaulicht am Streifenwagen bemerkte, gab er jedoch Vollgas und raste davon. Die weitere Flucht, bei der der Kradfahrer auf bis zu 100 km/h beschleunigte, führte schließlich bis in die Wolfhager Straße. Dort erkannte der Fahrer erst kurz vor den "Drei Brücken" die aktuell eingerichtete Vollsperrung, woraufhin er sein Motorrad auf eine Grünfläche neben der Straße lenkte und auf ein Gebüsch zusteuerte. Dort hatte die Flucht schließlich ein Ende und der 23-Jährige konnte festgenommen werden.

Wie die Polizisten anschließend feststellten, war das Zweirad kurzgeschlossen worden. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen aus Kassel, der keinen Führerschein hat und bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, fanden die Beamten entsprechende Werkzeuge, die wie das Motorrad sichergestellt wurden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Krad im Wert von 10.000 Euro zuvor in der Germaniastraße in Kassel gestohlen wurde, der Diebstahl aber vom Fahrzeugeigentümer noch gar nicht bemerkt worden war. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Diebstahls des Motorrads und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Darüber hinaus wird wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 23-Jährigen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell