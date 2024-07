Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am zurückliegenden Wochenende bzw. am heutigen Morgen, kam es zu mehreren Einbrüchen in der Kernstadt Bad Salzdetfurth.

Im ersten Fall drang ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude der Kurbetriebsgesellschaft GmbH, in der Unterstraße 87 ein. Der unbekannte Täter betrat und durchsuchte mehrere Räume im Gebäude und entwendete am Ende eine geringe Menge Bargeld.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen 04:40 Uhr und 04:50 Uhr in der Bodenburger Straße, bzw. auf dem Hinterhof eines Imbisses in der Straße Wiedföhr. Zum Tatzeitpunkt hebelte ein unbekannter Täter den Lagerraum des Imbisses auf dem Hinterhof auf und entwendete mehrere Dosen mit Getränken. Der Versuch gewaltsam in den Imbiss einzudringen scheiterte. Der Gesamtschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Ein weiterer unbekannter Täter drang gegen 05:45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Oberstraße ein. Dabei wurde er von einem Bewohner überrascht und konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen machte der unbekannte Täter keine Beute. In allen Fällen bittet die Polizei in Bad Salzdetfurth um Zeugenhinweise (Telefon 05063-9010).

