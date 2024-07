POL-HI: Erneute Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim (ots) - Bodenburg (web) - Am heutigen Morgen, gegen 05:50 Uhr, konnte ein Zeuge in Bodenburg, in der Sehlemer Straße, eine männliche Person dabei beobachten, wie diese sich offenbar an einem Pkw zu schaffen machte. Der unbekannte Täter konnte - nachdem er den Zeugen erkannt hatte - vom Tatort flüchten. Die Angaben des Zeugen lassen auf einen männlichen Täter schließen, der zum Tatzeitpunkt einen Helm ...

mehr