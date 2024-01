Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Münstereifel-Arloff (ots)

Am Dienstag (16. Januar) kam es zwischen 14 und 20 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Münstereifel-Arloff zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte betraten unbefugt den rückwärtigen Bereich des Grundstücks, hoben die Rollladen von der Terrassentür an und hebelten die Terrassentür auf, sodass diese aus der Halterung auf den Boden fiel.

Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten des Hauses. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

