POL-EU: Gefährdung im Straßenverkehr

Mechernich-Eiserfey (ots) - Am Samstag (13. Januar) kam es in der Straße Zur Kakushöhle in Mechernich-Eiserfey zu einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen. Unbekannte hebelten zwischen 18 und 18.30 Uhr die Geldkassette in einem Eier-Verkaufshäuschen auf und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr