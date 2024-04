Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ehrliche Finderin

Suhl (ots)

Eine ehrliche Finderin begab sich am Montag (29.04.2024) gegen 11:00 Uhr in den Inspektionsdienst in der Bahnhofstraße, weil sie vor dem Polizeigebäude Bargeld gefunden hatte. Sie überreichte es den Beamten, die eine Fundanzeige fertigten und nun das Geld an das Fundbüro übergeben werden. Der rechtmäßige Eigentümer, der unter anderem die Höhe des Bargeldes genau kennen sollte, kann sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 oder persönlich in der Dienststelle in der Bahnhofstraße 2 in Suhl melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell