LPI-SHL: Außenspiegel zusammengestoßen

Suhl (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß in der Pfarrstraße in Suhl geparkten VW Golf einer 62-Jährigen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern und die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher mit seinem roten Fahrzeug den Parkplatz in unbekannte Richtung. Am VW ...

mehr