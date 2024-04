LPI-SHL: Simson Moped geklaut

Brünn (ots) - In der Zeit von Samstagabend 23:00 Uhr bis Sonntagnachmittag 14:30 Uhr beschmierten unbekannte Täter zwei Wahlplakate in der Schleusinger Straße in Brünn. Eines mittels grüner Farbe und eines mittels schwarzem Edding. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0108853/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

