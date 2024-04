LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss

Zollbrück (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag 17:00 Uhr bis Montagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter am Tank eines Baggers, welcher beim Bahnübergang in Zollbrück abgestellt worden war, zu schaffen. Die Diebe öffneten gewaltsam den Tankdeckel, entwendeten etwa 200 Liter Diesel und verschwanden unbemerkt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben ...

