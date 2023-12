Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Maxsain - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Maxsain (ots)

Am Sonntag, 31.12.2023, 02:23 Uhr, ereignete sich in Maxsain in der Alleestraße Höhe Hausnummer 7 ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannter Fahrer eines PKW-Anhänger-Gespanns touchierte mit seinem Anhänger einen geparkten Volvo. Hierbei wurde dessen gesamte Beifahrerseite zerkratzt sowie die Beifahrertür eingedellt. Der Verursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur, 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen.

