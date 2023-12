POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzten Personen Nachtragsmeldung

Siershahn (ots) - Am 29.12.2023 um 15:10h meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Montabaur und teilte mit, dass sie soeben beobachtet hat, dass ein weißer PKW Kombi das Ortseingangsschild von Siershahn in der Kirchstraße beschädigt hat. Als die eingesetzten Beamten an der Unfallstelle eintrafen war das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr vor Ort, es konnten ...

mehr