LPI-NDH: Einbrecher in Lagerhalle

Effelder (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle in der Mühlhauser Straße ein. Daraus entwendeten sie unter anderem ein Quad und diverse Werkzeuge. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Wer Hinweise zum Einbruch oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0293857

